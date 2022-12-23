В Офисе президента назвали Иран, Северную Корею и Беларусь союзниками России в оккупационной войне и массовых гражданских убийствах.

Поставляя в Россию оружие, амуницию, и предоставляя свою территорию и технику, эти страны причастны к разрушению украинских городов, подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«Иран (дроны/ракеты), Северная Корея (амуниция/оружие), Беларусь (инфраструктура/территория/техника). Фактически и юридически подтвержденные союзники РФ в формате оккупационной войны, массовых убийств гражданского населения и умышленного разрушения городов Украины», — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что перечисленные государства будут нести «солидарную ответственность» с Россией за совершенные ею преступления. (unian.net)