По инициативе президента Владимира Зеленского в Украину доставлен оригинал Конституции Пилипа Орлика для временного экспонирования в рамках празднования 30-й годовщины независимости. Все желающие смогут увидеть этот исторический документ с 16 августа по 14 ноября 2021 года в Софийском соборе в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Конституция Пилипа Орлика (1710) прибыла в Украину впервые за 311 лет с момента своего создания. Соответствующее поручение Зеленский дал министру иностранных дел Дмитрию Кулебе. Переговоры продолжались много месяцев, ведь шведская сторона была готова предоставить только копии документа. Но благодаря упорной работе МИД, посольства Украины в Королевстве Швеция, Министерства культуры Национальный архив Швеции согласился временно предоставить оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика.

Первая украинская Конституция была принята на собрании казачества возле городка Тягиня на правом берегу реки Днестр 5 апреля 1710 года. Она содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция Пилипа Орлика была составлена в двух экземплярах: на украинском и латинском языках и имеет две староукраинские редакции. Оригинал, написанный рукой Пилипа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.

Этот документ считается одной из первых конституций Европы. Он фактически провозглашал в Украине независимую республику с протекторатом шведского короля вместо подданства царю, что было большим шагом вперед в политической мысли того времени. Хотя реальной силы Конституция Пилипа Орлика так и не получила, поскольку составлялась на чужбине, а ее создатели не могли вернуться на родину, но в истории она осталась как оригинальный памятник права, который впервые в Европе обосновывает возможность существования парламентской демократической республики.