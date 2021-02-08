В Кельбаджарский район доставлено 150 тонн строительных материалов

Миротворческий контингент продолжает обеспечивать транзит гуманитарных грузов между вернувшимися в состав Азербайджанской Республики территориями, сообщается на сайте минобороны РФ.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения социальных объектов и жилых домов вторая российская колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из двадцати военных автомобилей КамАЗ и пяти сопровождающих машин, доставила более 150 тонн строительных материалов в Кельбаджарский район.

Маршрут колонны проходил через населенные пункты Мадагиз и Ванк.

Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.