В Кельбаджаре начала работу противопожарная часть

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики продолжает организацию работу местных структур на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в МЧС, с 11 декабря 2020 года в городе Кельбаджар начала свою деятельность Кельбаджарская районная часть Государственной службы пожарной охраны МЧС. Часть оснащена соответствующей техникой и оборудованием для ведения службы на высоком уровне.

Напомним, что ранее в городах Шуша, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы и поселке Гадрут Ходжавендского района начали функционировать местные структуры Государственной службы пожарной охраны МЧС.