В событиях в Казахстане имеет место заговор внутренних и внешних сил, заявил государственный секретарь республике Ерлан Карин. Об этом он сказал в эфире телеканала «Хабар 24».

«Имеет место некий заговор внутренних и определенных внешних сил, поскольку участниками, так скажем, ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранные граждане», — заявил госсекретарь.

По его словам, случился «сговор» различных сил. Как уточнил Карин, речь идет об использовании криминалитета, ударных террористических групп, а также об использовании, «причем достаточно таком грамотном, приемов информационного воздействия».