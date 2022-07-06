На нефтяном месторождении Тенгиз в Казахстане произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции Атырауской области.

Взрыв трубы на месторождении Тенгиз произошел 6 июля 2022 г. около 10:30 по местному времени (9:30 по бакинскому времени).

Территориально район происшествия относится к Жылыойскому району Атырауской области на западе Казахстана. Издание Orda.kz сообщило, что инцидент произошел в ходе гидротеста в трубе с атмосферным газом. Труба не выдержала давление и разорвалась.

Оператор месторождения Тенгизшевройл это подтвердил.

В результате инцидента погибли 2 рабочих, еще 3 потребовалась медицинская помощь.

Начато расследование, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 156 УК РК (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отметим, что в минувший понедельник президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о приверженности дружественным отношениям с Европой и предложил увеличить поставки углеводородов в ЕС, чтобы помочь справиться с энергокризисом.

А во вторник суд российского Новороссийска остановил работу морских терминалов, через которые казахстанская нефть уходила на экспорт.