В Казахстане продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение о продлении режима чрезвычайного положения из-за коронавируса до 11 мая, сообщает РИА Новости.
В Казахстане к настоящему времени подтверждено более 2,7 тысячи случаев коронавируса, 25 из них с летальным исходом. Ранее Токаев продлил до 1 мая режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и Шымкенте.
«С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — заявил президент в обращении к казахстанцам.
По его словам, это решение продиктовано нынешней сложной реальностью.