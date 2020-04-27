В Казахстане продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19

«С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — заявил президент в обращении к казахстанцам.

По его словам, это решение продиктовано нынешней сложной реальностью. «В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится», — подчеркнул президент.