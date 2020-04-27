В Казахстане продлили чрезвычайное положение из-за COVID-19

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение о продлении режима чрезвычайного положения из-за коронавируса до 11 мая, сообщает РИА Новости.
В Казахстане к настоящему времени подтверждено более 2,7 тысячи случаев коронавируса, 25 из них с летальным исходом. Ранее Токаев продлил до 1 мая режим ЧП, который действует с 16 марта, до этого же времени продлен карантин в Нур-СултанеАлма-Ате и Шымкенте.
«С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — заявил президент в обращении к казахстанцам.
По его словам, это решение продиктовано нынешней сложной реальностью.
| 2020-04-27T10:55:29+00:00 27 апреля 2020, 11:23|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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