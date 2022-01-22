После массовых беспорядков в Казахстане ведется 1822 уголовных дела. Об этом в субботу, 22 января, сообщил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

Ранее в этот день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, в котором приняли участие руководители минобороны страны, МВД, Комитета национальной безопасности, Генпрокуратуры, Администрации президента и Совета безопасности республики.

Токаеву был представлен отчет об исполнении поручений, которые президент дал ранее в связи с необходимостью преодоления последствий погромов и протестов, прошедших в начале января.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил президенту о ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» во всех регионах страны

«Продолжается изъятие незаконно хранящегося у населения оружия. По данным ведомства, всего по фактам терроризма, убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападений на здания госорганов и иных преступлений возбуждено 1822 уголовных дела, 116 из них переданы спецпрокурорам. Запущена работа телефонов доверия при департаменте собственной безопасности МВД», — отмечается в сообщении пресс-службы президента страны.

Тургумбаев добавил, что ведомство ведет совместную работу с правозащитными организациями, чтобы предотвратить нарушение конституционных прав задержанных. Генпрокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов заявил в ходе совещания, что ведомство принимает меры по обеспечению прав задержанных и арестованных лиц. Все лица, которые были привлечены к ответственности и содержатся в местах лишения свободы, получают юридическую помощь, сказал Нурдаулетов.

Старший помощник генпрокурора Казахстана Азамат Саргазин заявил 18 января, что в стране ведется 44 расследования по фактам терроризма а также 15 — по фактам убийств.

Акции протеста вспыхнули в республике 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Радикальные участники беспорядков ворвались в здание администрации и подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

В администрации президента страны отметили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В комендатуре города заявили, что жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований (iz. ru)