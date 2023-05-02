В Казахстане арестовали 19 человек, которых подозревают в совершении террористических преступлений, в том числе теракта. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем Комитета национальной безопасности (КНБ) Ермеком Сагимбаевым.

«Токаеву было доложено, что подразделениями КНБ предотвращен ряд террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения. По данным фактам арестовано 19 человек. Ермек Сагимбаев сообщил, что для совершенствования мер противодействия угрозам терроризма при координации Штаба Антитеррористического центра проведены учения и тренировки», — говорится в сообщении.

Глава КНБ также рассказал главе государства о результатах работы «по оздоровлению криминогенной ситуации», охране госграницы Казахстана и отражении кибератак на объекты критической инфраструктуры страны. (gazeta.ru)