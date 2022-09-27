Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД Казахстана Аслан Аталыков заявил, что порядка 98 тыс. российских граждан въехали на территорию Казахстана с 21 сентября, выехали за пределы республики за этот же период более 64 тыс. россиян. Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день к нам потупила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы – порядка 98 тыс. россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина», — пояснил Аталыков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана проведет переговоры с Москвой для решения проблемы роста прибывающих в республику граждан России. Токаев отметил, что большинству из уехавших россиян пришлось покинуть родину «из-за сложившейся безвыходной ситуации». Лидер республики призвал проявить заботу к этим людям и обеспечить их безопасность, подчеркнув, что это является политическим и гуманитарным вопросом. Токаев поручил правительству принять необходимые меры.