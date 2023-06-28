В Карабахе уничтожены 4 члена незаконных армянских вооруженных формирований, об этом сообщают армянские СМИ.

Отмечается, что Азербайджанская Армия нанесла удары по позициям незаконных армянских вооруженных формирований в Агдеринском и Ходжавендском направлениях.

В результате 4 террориста были уничтожены.

Отметим, Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о том, что 27 июня в 20:05 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении села Галайчилар Агдамского района. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Азербайджанской Армии Бекиров Али Шукюр оглу. Раненый военнослужащий был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.

Наши подразделения приняли ответные меры в указанном направлении.