Государственная ассамблея Калифорнии приняла законопроект о запрете проведения операции по удалению когтей (онихэктомию) у домашних кошек. Как сообщает Mercury News, в ближайшее время ожидается, что законопроект одобрит Сенат штата.

Сторонники инициативы аргументировали необходимость введения новой нормы тем, что у кошки когти растут не от кожи, как у людей, а напрямую от кости. После онихэктомии у кошек часто бывают длительные боли, порой, пожизненно, нарушается походка, животные переносят тяжелый психологический стресс и становятся более агрессивными и опасными для людей. Таким образом, по мнению законодателей, удаление когтей для кошки — крайне болезненная и негуманная процедура, если ее цель всего лишь обезопасить мебель от царапин.

Вместо этого владельцам предлагается обратить свое вниманием на альтернативные способы уменьшения вреда от кошачьих когтей. Эксперты среди них выделяют приучение кошек к когтеточке, регулярную стрижку когтей, надевание специальных капсул на когти.

Законопроект запретит проведение подобных операций «ради косметических и эстетических целей, а также ради того, чтобы кошку было проще содержать дома». Удалять когти кошкам все равно будет можно, если на то будет медицинская необходимость, подтвержденная заключением ветеринара.