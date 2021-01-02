В каких случаях банки могут блокировать счета клиентов

В России банки не смогут больше отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Владимир Путин подписал закон, который вступит в силу в 2021 году. Поводом для блокировки счета останутся только подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма. Но их банк должен будет обосновать.

Президент РФ В. Путин подписал закон, который запрещает банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин, даже если у клиентов нет документов, подтверждающих добросовестность. Причем данная мера касается как граждан, так и бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Теперь единственной, допустимой в рамках законодательства причиной отказа от обслуживания, будет обоснованное подозрение в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

В Азербайджане от банковских клиентов тоже приходится слышать жалобы на блокировку банковских карт и прочие подобные моменты. О том, почему это происходит и как вопрос решается в нашей стране, читателям # рассказал банковский эксперт Акрам Гасанов:

— В Азербайджане с этим обстоит лучше, чем в России. Во-первых, у нас нет проблем с заключением договоров, и любое физическое и юридическое лицо может стать клиентом банка. Отказ банка законодательно невозможен. Мне не приходилось сталкиваться с тем, что какой-то местный банк отказал открыть банковский счет. Ясное дело, финансовая структура может отказать выдать кредит, но стать клиентом банка – открыть счет, перечислить деньги, либо обменять валюту, отказов в этом плане у нас, как правило, не происходит.

Касательно блокировки счета, в нашей стране тоже действует закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. По этому закону при какой-то банковской операции, главным образом, перечислении денег, если банк посчитает операцию подозрительной, он обращается в Службу финансового мониторинга, которая сейчас находится при Государственной налоговой службе Минэкономики. В течение двух рабочих дней банк не должен осуществлять эту операцию, выжидая ответа госслужбы. Если же структура не ответила, это считается одобрением операции и банк должен ее осуществить.

Но Госслужба финансового мониторинга в свою очередь тоже может принять решение о приостановлении данной операции, максимум, на 72 часа, т.е., еще на трое суток. В совокупности получается, что операция не проводится 5 дней. И закон при этом налагает на банк обязательство клиенту об этом не сообщать.

— Получается, что банк по собственному усмотрению проверяет подозрительного, на его взгляд, клиента, затягивая обслуживание и ничего не говоря о причинах?

— По закону банк не имеет права информировать об этом клиента. Чисто с моральной точки зрения, и это не только мое мнение, такое выглядит, во-первых, как «стукачество». Но к этому меньше претензий. Ведь если клиента подозревают в преступлении, об этом следует сообщить. Ну а второе – это, конечно же, ложь. Клиент пришел перечислить деньги, банк посчитал это подозрительным и сообщил в Госслужбу финмониторинга. И вот клиент интересуется, перечислены ли средства, но банк не сообщает ему правду и что-то придумывает. А если Госслужба финансового мониторинга тоже приостановила операцию своим решением, дело затягивается еще на три дня. Банк по закону не может сообщить клиенту, что он обратился в госслужбу и там что-то выясняют. И это, кстати, общемировая практика.

Возвращаясь к моральной стороне, обращение банка в госслужбу можно понять. Ты видишь, что перед тобой совершается преступление, и сообщаешь об этом. Но дальше закон принуждает банки лгать клиенту. И так во всем мире. Банк должен что-то придумать, но не сообщать правду. В итоге этого выяснения Госслужба финансового мониторинга может установить нечто незаконное, об этом сообщают в правоохранительные органы, которые дальше занимаются клиентом. Госслужба может решить, что все в порядке и даст добро на операцию.

— Но осадок у ничего не подозревающего человека остается?

— Да, ведь банк его мучал, не перечислял деньги. И клиент не знает причину этого. Подозреваю, что в Азербайджане речь идет на практике об этих случаях. Клиенты не знают, что происходит. Жалуются, мол, счет заблокировали, деньги не перечислены, а банк не сообщает причину. Кстати, в России это будет и дальше действовать. Упомянутое решение В. Путина не касается вопросов противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Речь идет о неких иных случаях, про которые у нас я даже не слышал. Не знаю фактов, чтобы азербайджанские банки по своей инициативе блокировали счета. Если клиент должен банку, счет не блокируют, но просто списывают деньги. Нужно понимать, что на практике для банков это тоже неприятная процедура, к тому же банк может потерять клиентов. Человек, который не знает в чем причина задержки, может уйти в другой банк.

Правда, банки разнятся по строгости. Есть финансовые структуры, которые могут вообще в Госслужбу финмониторинга не сообщать, тем более что критерии подозрительности операций размытые. Скажем, один банк может быть очень предусмотрителен, поскольку боится за себя. И если видит что-то подозрительное, сообщает. Т.е., действует добросовестно, законопослушно. А другой не станет обращаться, чтобы не портить отношения с клиентом, не терять его. Тем более, если банк чувствует за собой некую поддержку, он может на это закрыть глаза.

Надо признать, что Госслужба финансового мониторинга в Азербайджане не особо активна. Ну кого у нас привлекли к ответственности за отмывание денег либо финансирование терроризма? Я таких случаев не знаю. Даже по этой линии такое нечасто встречается, а если и происходит, то клиенты бывают недовольны, не подозревая причин. После нашей беседы они будут знать об этом. Если сталкиваются с такими задержками, блокировкой, то, скорее всего, их просто проверяют.