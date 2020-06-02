В каких местах нужно носить маску? — СПИСОК

Сегодня вступило в силу применение штрафов за неношение масок.

Как сообщает Trend, за неиспользование средств индивидуальной защиты дыхательных путей в установленных местах физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 200 манатов.

Ношение масок является принудительным в следующих местах:

— в транспортных средствах, используемых для междугородних (междурайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок;

— на рынках, в закрытых местах общественного питания, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда необходимо снять средства индивидуальной защиты дыхательных путей в зависимости от типа услуг, предоставляемых в этих учреждениях);

— на участках, предназначенных для приема и обслуживания граждан в зданиях государственных органов (учреждений);

— на участках зданий, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов;

— в офисах и производственных местах с открытой площадью;

— в закрытых местах, считающихся памятниками истории и культуры, в местах поклонения, в научных и медицинских учреждениях, в социальных, культурных и других подобных закрытых объектах;

— на остановках общественного транспорта, в очередях перед билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли, работы и обслуживания;

— в общественных местах на открытом воздухе, где наблюдается скопление людей и тесный контакт между ними, а также в других случаях, когда невозможно поддерживать социальную дистанцию.