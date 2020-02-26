В Каире прощаются с экс-президентом Египта Хосни Мубараком

Церемония прощания с экс-президентом Египта Хосни Мубараком проходит в эти минуты в Каире.
Мубарак скончался во вторник в возрасте 91 года. В связи с кончиной экс-президента страны власти Египта объявили трехдневный траур, начиная со среды.
Церемония прощания началась с погребальной молитвы в мечети Хусейна Тантави на востоке египетской столицы.
Гроб с телом экс-президента на территорию мечети доставили на вертолете. На церемонии прощания с Мубараком присутствует высшее египетское руководство.
На территории мечети выстроились парадные караулы, представляющие разные рода египетской армии.(РИА Новости)