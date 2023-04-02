В центре Санкт-Петербурга в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной произошел взрыв. Погиб военкор Владлен Татарский, еще 15 человек пострадали. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в экстренных службах.

«В кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, дом 25 произошел взрыв», — сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что жертвой взрыва стал военкор Владлен Татарский. В результате происшествия пострадали еще 15 человек. Изначально сообщали о шести пострадавших.

В результате взрыва произошло обрушение фасадного остекления кафе на площади 15 кв. м.

По данным экстренных служб, в заведении сработало взрывное устройство.

«Предварительно, возле сцены сработало взрывное устройство», — сказал собеседник агентства. Мощность взрывного устройства составила более 200 г в тротиловом эквиваленте.