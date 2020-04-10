В Израиле заявили о создании вакцины от COVID-19

В Израиле заявили, что возможно через 90 дней наладят выпуск полноценной вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил министр науки и технологий Израиля Офир Акунис, пишет Jpost. По его словам, универсальный и уникальный препарат полностью изменит ситуацию в мире.

«Поздравляю исследовательский институт MIGAL с этим захватывающим прорывом. Я уверен, мы быстро продвинемся дальше. И это будет нашим ответом на серьезную глобальную угрозу COVID-19«, – сказал он.

Сообщается, что Израильский исследовательский институт MIGAL на протяжении 4-х лет разрабатывал вакцину от коронавируса другого типа, распространенного среди кур. Наработки в этом исследовании помогли в разработке вакцины для китайского COVID-19.

«Мы начали это исследование уже давно. Мы решили выбрать коронавирус в качестве модели для нашей системы и не понимали, что это можно будет таким образом использовать. Это, безусловно, удача. Вероятно, через несколько недель у нас будет вакцина против COVID-19», – сообщил глава исследовательской группы доктор Чен Кац.

Пока были проведены доклинические испытания, но они уже показали высокий уровень выработки антител против COVID-19.

Однако добавим, что в случае успеха и завершения работы над вакциной через 90 дней, далее наступит долгий период клинических испытаний. А перед тем как препарат увидит мир, может пройти много времени.

Но министр Акунис поручил ускорить процесс с целью как можно быстрее вывести на рынок вакцину.

«Учитывая насущную глобальную потребность в вакцине против коронавируса, мы делаем все возможное для ускорения разработки», – добавил генеральный директор MIGAL Дэвид Зигдон. Вакцина может «получить одобрение безопасности через 90 дней», сказал он.

По его словам, это будет пероральная вакцина, которая сделает ее особенно доступной для населения. (OBOZREVATEL)