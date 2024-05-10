Военно-политический кабинет Израиля вечером 9 мая проголосовал за расширение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе на юге сектора Газа, сообщают СМИ в пятницу, 10 мая. В частности, два собеседника онлайн-издания Axios утверждают, что речь идет об ограниченном расширении армейских действий, чтобы не вызвать негативную реакцию США. В то же время третий источник издания предупреждает, что и этот шаг Белый дом может истолковать как слишком далекоидущий.

Неназванный израильский чиновник подтвердил газете The Times of Israel, что правительственный кабинет одобрил продолжение операции ЦАХАЛ в Рафахе, но не уточнил подробности.

По сведениям Axios, военно-политический кабинет также проголосовал за то, чтобы израильская команда на переговорах об освобождении заложников подготовила новое предложение по заключению сделки с захватившими израильтян боевиками.

Ранее США пригрозили Израилю сокращением военной помощи в случае, если тот начнет масштабное наступление в палестинском Рафахе. Однако в ответ на это премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне международной критики из-за израильской военной операции в секторе Газа выразил готовность израильтян в случае необходимости сражаться в одиночку. (DW)