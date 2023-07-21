У берегов Сицилии на рыбацком судне обнаружена и изъята рекордная партия кокаина весом 5,3 тонны и стоимостью 850 миллионов евро.

Информацию об этом распространила ANSA.

По данным издания, арестованы 20 человек, в том числе пять членов экипажа судна, а также еще 15 человек с торгового судна под флагом Палау, на котором перевозились наркотики.

Сообщается, что среди 15 задержанных на судне под флагом Палау-граждане Украины, Турции и Азербайджана.

Судна итальянской финансовой полиции доставили их в порт Палермо.