В Италии проведена спецоперация, задержаны 55 грузин

В результате широкомасштабной операции итальянской полиции задержаны 62 члена двух преступных группировок, 55 из которых — уроженцы Грузии.

Как передает РИА Новости, центром операции, проводимой параллельно в различных странах Европы, стал итальянский город Реджо-Эмилия. Подчеркивается, что специальная операция с участием более 100 полицейских была проведена после трехлетнего расследования.

Установлено, что задержанные занимались квартирными кражами на севере Италии, а также отмыванием денег. СМИ отмечают, что члены преступной группировки действовали “грузинским методом”, не оставляя следов посредством специальных инструментов, а награбленное с помощью другой преступной группировки переправляли в Украину.