В Италии вблизи Модерны пропал с радаров вертолет, вылетевший из аэропорта в городе Лукка.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на дипломатические источники, связь с вертолетом типа Augusta Koala AW119 пропала спустя некоторое время после взлета из аэропорта Капаннори Тассигнано в Лукке.

На борту находились семь человек, в том числе четверо граждан Турции, которые работали на одну из турецких частных компаний.

Посольство Турции в Риме находится в тесной связи с итальянскими властями и представителя фирмы, в которой трудоустроены турецкие граждане.

Вертолет пропал с радаров предположительно на территории между Тосканой и Эмилией-Романьей.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

В СМИ прошла информация о том, что компания «Roto Cart», специализирующаяся на средствах гигиены и бытовой химии, выделила вертолет для доставки клиентов на завод.