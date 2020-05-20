В Испании жителей обязали носить маски на улице с 21 мая

В Испании с 21 мая придется в обязательном порядке носить медицинские маски на улице, если нет возможности соблюдать дистанцию в два метра. Об этом говорится в указе, опубликованном в среду в официальном правительственном вестнике.

В распоряжении устанавливается «обязательное использование масок для лиц старше шести лет на улице, в местах на открытом воздухе или в любых помещениях общественного пользования, <…> при условии, что нет возможности соблюдать безопасную дистанцию между людьми в два метра». Также рекомендуется ношение масок для детей от трех до пяти лет.

«Данный указ вступит в силу со следующего дня после публикации в официальном правительственном вестнике и будет действовать в течение всего периода режима повышенной готовности», — говорится в распоряжении.

Ранее использование масок в королевстве было обязательным только в общественном транспорте.(ТАСС)