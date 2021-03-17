В Испании женщина умерла после прививки вакциной AstraZenecа

Преподавательница в Испании умерла от кровоизлияния в мозг после прививки вакциной AstraZeneca, медики проинформировали местные власти и Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) по поводу инцидента, сообщает газета Diario SUR.

Как сообщается, 43-летняя женщина работала преподавателем в городе Марбелья, входящем в состав автономного сообщества Андалусия на юге Испании. Она была привита вакциной компании AstraZeneca 3 марта и через несколько часов обратилась в отделение неотложной помощи в больнице Quirón с головной болью и недомоганием. Специалисты связали ее симптомы с обычными побочными эффектами от препарата.