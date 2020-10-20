В Испании за сутки подтвердились почти 14 тысяч заражений

В Испании за сутки коронавирус подтвердился у 13 873 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

За неделю в стране заразились 80 тысяч человек, из них в Каталонии – 16,3 тысячи, в Мадриде – 14 тысяч, в Андалусии – 12 тысяч. Всего в Испании выявили 988 322 случаев заболевания.

Число смертей увеличилось до 34 210. За последние семь дней в больницы поступили 3,8 тысячи пациентов, 283 из которых — в отделения интенсивной терапии.

Власти Испании продолжают вводить ограничения: изолированы некоторые муниципалитеты, закрыты бары и рестораны, ограничены часы работы круглосуточных магазинов.