Более 120 случаев заражения EG.5 — новым вариантом омикрон-штамма коронавируса — выявлено в Испании. Об этом сообщила газета El Periódico со ссылкой на источники в каталонском правительстве.

По их информации, более 50 заболевших было обнаружено в Каталонии. Впервые EG.5 был выявлен в регионе 8 июня. Как пояснили врачи, новый вариант коронавируса может являться причиной увеличения числа госпитализированных в местных больницах.

По данным испанской прессы, сейчас в королевстве выросла заболеваемость ковидом. Если в начале июля было выявлено 29 случаев на каждые 100 тыс. жителей, то сейчас этот показатель приблизился к 90. Чаще всего речь идет о заболевании в легкой форме.

4 июля правительство Испании объявило об окончании пандемии COVID-19 в стране и отменило обязательное ношение масок.