Испанский почтовый оператор Correos выпустил марку «Испания с Украиной».

Об этом сообщается в официальном магазине оператора.

Она выполнена в цветах украинского флага, а в центре марки нарисовано сердце. В верхнем левом углу можно увидеть надпись «Испания с Украиной», а также логотипы Correos и Укрпочты.

«Синий и желтый цвета, которые присутствуют на почтовой марке, посвященной Украине, заполнили балконы и улицы нашей страны в знак поддержки народа, страдающего от жестоких последствий войны», — говорится в описании товара.

Размер марки: 35х24,5 мм, почтовая стоимость — 1,75 евро (продается в упаковке по 5 штук). Тираж: 640 000 штук.

Компания отмечает, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину Испания продемонстрировала солидарность с украинцами. А Correos участвовала в отправке продуктов для помощи Украине.