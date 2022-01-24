Государства — члены Евросоюза настроены на диалог с Россией для урегулирования ситуации вокруг Украины, однако готовы перейти к сдерживанию в случае агрессии против нее. Об этом заявил в понедельник глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес по итогам планового заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Устанавливаются санкции, если произойдет агрессия в отношении Украины со стороны России, — сказал он. — Мы не хотим конфликта в Европе, но, очевидно, это зависит не только от нас». «В принятых нами позициях было полное единство, — утверждал министр. — Были заключения, осуждающие агрессивные действия России и подчеркивающие, что диалог — это метод, которому мы хотим отдать предпочтение». (ТАСС)