Испанский суд вынес решение в пользу мужчины, которого оштрафовали за прогулку голым по улицам города Альдая в регионе Валенсия, а затем он попытался посетить судебное заседание в обнаженном виде.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет «Европейская правда».

В своем заявлении топ-суд региона Валенсия сообщил, что он отклонил апелляцию на решение суда низшей инстанции об отмене штрафов, наложенных на мужчину за то, что его видели голым на улицах города Альдая на окраине столицы региона.

Суд, однако, признал «правовой вакуум» в испанском законодательстве в отношении публичной наготы.

29-летнего Алехандро Коломара сняли на видео, когда он прибыл в суд в одних туристических ботинках, после чего ему было приказано одеться, чтобы войти в здание.

На суде он утверждал, что штрафы нарушают право на идеологическую свободу.

Мужчина рассказал агентству Reuters, что начал раздеваться на публике в 2020 году и, ходя голым, получал больше поддержки, чем оскорблений, хотя однажды ему угрожали ножом.

«Штраф не имеет никакого смысла», — сказал он. «Они обвинили меня в непристойном эксгибиционизме. Согласно словарю, это подразумевает сексуальные намерения, а (это) не имеет ничего общего с тем, что я делал», — отметил мужчина.

Публичная нагота разрешена в Испании с 1988 года. Любой человек может ходить голым по улице без ареста, но некоторые регионы, такие как Вальядолид и Барселона, ввели свои собственные законы, регулирующие нудизм, особенно вдали от пляжа.

Суд отметил, что в Альдае нет закона, запрещающего нудизм.

Суд Валенсии постановил, что Коломар «ограничился тем, что оставался или ходил голым в разное время на двух разных улицах Альдаи», и его поведение не предусматривало «нарушение безопасности граждан, спокойствия или общественного порядка».