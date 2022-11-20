Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заменит травмировавшегося Карима Бензема в составе сборной Франции на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Как сообщает источник, первый матч против Австралии французы сыграют с Оливье Жиру в роли нападающего.

Марсьяль попал в расширенный список сборной Франции на чемпионат мира в России в 2018 году. Однако, на победный для команды турнир он не поехал.

Напомним, что Карим Бензема пропустит предстоящий чемпионат мира из-за повреждения квадрицепса левого бедра. В текущем сезоне 34-летний нападающий в семи матчах чемпионата Испании отметился пятью забитыми мячами (один с пенальти). На групповом этапе Лиги чемпионов француз в четырех матчах результативными действиями отметиться не смог.

Напомним, что в этом году Бензема стал обладателем премии «Золотой мяч».

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии турнира хозяева примут сборную Эквадора.

Сборная Франции проведет свой первый матч 22 ноября против Австралии. Позже действующие чемпионы мира сыграют с Данией и Тунисом.