В Испании прогремел взрыв в колокольне церкви во время праздника

Несколько человек пострадали в результате взрыва в колокольне церкви в каталонском муниципалитете Сентельес, по предварительным данным, взорвался порох, сообщает пожарная служба в Twitter.
По информации пожарных, пострадали четырнадцать человек – они получили ожоги различной степени тяжести. Структура колокольни не пострадала.
На месте ЧП отправлены десять карет скорой помощи и два вертолета, сообщает служба скорой помощи женералитета Каталонии в Twitter.
В понедельник в муниципалитете отмечают праздник сосны.(РИА Новости)
| 2019-12-30T16:52:51+00:00 30 декабря 2019, 18:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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