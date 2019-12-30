В Испании прогремел взрыв в колокольне церкви во время праздника

Несколько человек пострадали в результате взрыва в колокольне церкви в каталонском муниципалитете Сентельес, по предварительным данным, взорвался порох, сообщает пожарная служба в Twitter.

По информации пожарных, пострадали четырнадцать человек – они получили ожоги различной степени тяжести. Структура колокольни не пострадала.

На месте ЧП отправлены десять карет скорой помощи и два вертолета, сообщает служба скорой помощи женералитета Каталонии в Twitter.