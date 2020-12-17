В Испании одобрили закон об эвтаназии

Конгресс депутатов Испании одобрил закон, разрешающий эвтаназию. Об этом пишет РИА «Новости».

Проект поддержали 198 депутатов, проголосовали против — 138, воздержались — двое. Теперь закон поступит в сенат.

«Как общество мы не можем оставаться безучастными перед лицом невыносимых страданий некоторых людей. Мы знаем, что в некоторых случаях, чтобы умереть достойно, необходима профессиональная помощь», — приводятся слова министра здравоохранения Сальвадора Ильи.

Он подчеркнул, что страдающие тяжелыми, хроническими или неизлечимыми заболеваниями, создающие «невыносимые физические или психологические страдания», имеют право на «помощь в смерти».

Подчеркивается, что эвтаназия должна происходить добровольно и осознанно.