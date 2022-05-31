Власти Испании подтвердили по меньшей мере 132 случая заражения оспой обезьян в королевстве.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник в Минздраве страны.

«Институт здоровья Карлоса III подтвердил 132 положительных случая ортопоксвируса, поэтому они признаны подтвержденными случаями оспы обезьян», — уточнило ведомство. Ранее власти информировали о 120 заболевших.

Как передает во вторник газета Público, в Португалии зафиксировано 100 инфицированных, что на четыре выше показателя, озвученного в понедельник.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.