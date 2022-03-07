Убитая 5 марта в Ирпене во время эвакуации семья — это Татьяна Перебейнос и двое ее детей.

Об этом в своем Instagram написал Микита Микадо.

«Это Татьяна Перебейнос. Она и двое ее детей были убиты минометным снарядом во время эвакуации из г. Ирпень. Татьяна руководила финансами в ИТ-стартапе. Нас связывало то, что я в этом стартапе инвестор. К сожалению, ее семья не могла покинуть Ирпень раньше из-за больной мамы», — написал Микадо.

Он призвал своих подписчиков делать все, чтобы предотвратить смерти других людей.

Ранее мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что во время эвакуации мирных жителей Ирпеня Киевской области российские оккупанты убили восемь человек. Погибла целая семья — два ребенка и двое взрослых.