В Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca

Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии посоветовал приостановить использование вакцины AstraZeneca, говорится в Twitter Минздрава страны, передает Газета.Ру.

Такое решение было приято после четырех случаев серьезных нарушений свертываемости крови у привившихся в Норвегии. Отмечается, что связь между этими случаями и вакциной AstraZeneca пока точно не установлена, но лучше отказаться от применения препарата из предосторожности.

Ряд стран Евросоюза приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов. После этого европейский лекарственный регулятор рекомендовал странам использовать вакцину, а в компании AstraZeneca заверили в безопасности препарата. В связи с этим в ВОЗ начали изучать ситуацию с отказом некоторых государств от вакцины.

| 2021-03-14T17:37:16+04:00 14 марта 2021, 19:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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