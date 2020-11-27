В иранском Кермане обнаружено семь исторических объектов

Командир подразделения охраны Главного управления культурного наследия, туризма и ремесел иранской провинции Керман Али Хосейни объявил об обнаружении семи исторических объектов в результате дождя и смыва почвы в городе Кале-Гандж, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Во время недавнего патрулирования силы отряда защиты города Кале-Гандж обнаружили семь исторических объектов, которые вылезли из-под земли из-за дождя», — отметил он.

По его словам, «в настоящее время указанные объекты переданы археологам Главного управления культурного наследия провинции Керман для датировки».