Европейские участники переговоров по ядерной сделке с Ираном в Вене неоднократно искажали в своих публичных заявлениях ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщил в субботу официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде.

«Вопреки заявлениям западной стороны о том, что Иран потребовал перерыва на переговорах, <…> [это связано] с европейскими выходными по случаю Рождества и Нового года, — цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства. — Уже не в первый раз западные государства прибегают к искажению правды и предоставляют неверную информацию».

По словам дипломата, «вероятно, три европейские страны хотели столь нереалистичными заявлениями каким-то образом сгладить собственную инициативу вернуться раньше в свои столицы».