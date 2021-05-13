В Иране за сутки от коронавируса скончались 366 человек

За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 366 человек.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает Trend.

Общее число умерших от коронавируса достигло 75 934 человека.

За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 16 409 человек, в результате чего общее число инфицированных достигло 2 707 761 человека. Состояние 5 501 из них оценивается как тяжелое.

На сегодня в стране от коронавируса выздоровели 2 162 087 человек, проведено свыше 17,4 миллиона тестов на COVID-19.

| 2021-05-13T01:11:48+04:00 13 мая 2021, 04:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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