В Иране выявили еще 4 случая «британского» штамма коронавируса

В Иране зафиксировали четыре новых случая «британского» штамма коронавируса.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Саид Намаки.

«Вчера подтвердились четыре новых случая», — сказал министр, комментарий которого был опубликован информационным порталом правительства страны. По словам Намаки, заразившиеся — члены одной семьи, приехавшие из Европы.

Таким образом, всего в стране обнаружено пять случаев нового штамма коронавируса. Первый случай был зафиксирован чуть ранее у иранца, приехавшего из Великобритании, о чем министр сообщил 5 января.