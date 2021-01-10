В Иране выявили еще 4 случая «британского» штамма коронавируса

В Иране зафиксировали четыре новых случая «британского» штамма коронавируса.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Саид Намаки.

«Вчера подтвердились четыре новых случая», — сказал министр, комментарий которого был опубликован информационным порталом правительства страны. По словам Намаки, заразившиеся — члены одной семьи, приехавшие из Европы.

Таким образом, всего в стране обнаружено пять случаев нового штамма коронавируса. Первый случай был зафиксирован чуть ранее у иранца, приехавшего из Великобритании, о чем министр сообщил 5 января.

| 2021-01-10T14:18:09+04:00 10 января 2021, 15:55|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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