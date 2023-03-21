«Самые серьезные нарушения прав человека в Исламской Республике Иран за последние четыре десятилетия» были совершены после смерти в полицейском участке Махсы Амини 16 сентября 2022 года. Об этом заявил Джаваид Рехман, специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Иране, сообщает пресс-служба ООН.

Представляя свой доклад Совету по правам человека, Рехман заявил, что «масштаб и серьезность» нарушений в Иране указывают на «возможное совершение международных преступлений, в частности, преступлений против человечности, таких как убийство, лишение свободы, насильственные исчезновения, пытки, изнасилования и сексуальное насилие, а также преследования».

Спецдокладчик осудил «так называемые» расследования смерти Амини, которые не были «ни заслуживающими доверия, ни прозрачными», подчеркнув, что виновные не были привлечены к ответственности.

По его словам, смерть Махсы Амини была «не единичным случаем», а скорее «последним из множества случаев насилия в отношении женщин и девочек, совершенных иранскими властями».

Рехман выразил возмущение казнью по меньшей мере четырех человек «после произвольных, суммарных и фиктивных судебных процессов, которые сопровождались обвинениями в пытках», и приговором к смертной казни еще 17 человек. В ходе протестов погибло более 520 человек, включая 71 ребенка, и еще сотни получили ранения.

Подробно описывая картину подавления протестов, спецдокладчик заявил, что иранские силы безопасности стреляли боевыми патронами по безоружным демонстрантам, а некоторые демонстранты, включая детей, были забиты до смерти. По его словам, власти недавно признали, что более 22 000 человек были арестованы.

В своем докладе Рехман подчеркнул отсутствие ответственности на внутригосударственном уровне в Иране и заявил, что надеется на сотрудничество с недавно созданным международным механизмом «для обеспечения справедливости и ответственности для жертв нарушений прав человека». (Агентство Анадолу)