В Иране умерли почти 200 человек с коронавирусом за сутки

Почти 200 человек с коронавирусом скончались в Иране за прошедшие сутки, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2186 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 194 человека.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 257 303, жертв – 12 829. При этом на данный момент выздоровели 219 993 человек.