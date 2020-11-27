В Иране убили предполагаемого участника ядерной программы

В Иране убили физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который предположительно являлся одним из разработчиков военной ядерной программы страны до ее роспуска в 2000-х годах, сообщает Associated Press.

Издание отмечает, что имя Фахризаде на одной из пресс-конференций упоминал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Израиль уже давно подозревают в совершении серии целенаправленных убийств иранских ученых-ядерщиков», — пишет AP.

Как передает агентство Fars, убийство произошло в Абсарде, небольшом городке к востоку от столицы Тегерана.

Свидетели слышали звук взрыва, а затем пулеметную стрельбу. По сообщению агентства, целью нападения была машина, в которой находился Фахризаде. (gazeta.ru)