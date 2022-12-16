В Язде, Санандадже, Тебризе, Хамедане, Тегеране и других городах Ирана продолжаются акции протеста.

Как сообщает #, в городе Язд (провинция Фарс) протестующие сожгли камеру наблюдения Министерства информации, безопасности и разведки Ирана (ETTELAAT).

В провинции Мазандаран участники акции сожгли офис представителя Хаменеи в городе Баболсар, таким образом отомстив за лиц, ставших жертвами иранского режима в ходе протестов.

По информации, в настоящее время содержащаяся в Исправительном центре 17-летняя Соня Шарифи из города Абданан (провинция Илам) обвиняется в «антиправительственном бунте», и приговорена к смертной казни через повешение.

Кроме того, семьи лиц, погибших в украинском самолете, сбитом Ираном, провели акцию протеста перед зданием суда в Тегеране.