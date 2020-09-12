В Иране казнен борец, за которого заступался Трамп

Иранский борец Навид Афкари был казнен утром 12 сентября.

Как передает Газета.ru, об этом сообщает AP.

Отмечается, что спортсмен был признан виновным в убийстве охранника и организации антиправительственных акций протеста в 2018 году.

«Приговор в отношении Афкари, убийцы Хасана Туркмана, был приведен в исполнение сегодня утром в тюрьме Аделабад в Ширазе», — говорится в заявлении главного судьи провинции Фарс Казема Мусави.

4 сентября президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана не приводить в исполнение приговор.