В Иране из-за коронавируса скончались до 150 человек за сутки

Порядка 150 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иране, число жертв приближается к 11,5 тысячи.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN она отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 449 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 148 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 237 878, жертв – 11 408. При этом на данный момент выздоровели 198 949 человек.

29 июня в стране был установлен антирекорд смертности за сутки с самого начала пандемии — скончались 162 человека.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.