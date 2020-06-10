В Иране число жертв коронавируса достигло 8506

Иран зафиксировал относительный рост числа смертей пациентов с коронавирусом, за сутки скончался 81 человек, всего жертв – 8 506, сообщило министерство здравоохранения страны.
«За прошедшие сутки удалось выявить 2011 новых случаев заражения коронавирусом. Всего – 177 938. К счастью, (из них) выздоровели 140 590 человек, однако за прошедшие 24 часа скончался еще 81 наш соотечественник, что по сравнению с прошлым днем говорит о приросте», — сказала официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN
Таким образом, общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, достигло 8 506.(РИА Новости)