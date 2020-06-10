В Иране число жертв коронавируса достигло 8506

«За прошедшие сутки удалось выявить 2011 новых случаев заражения коронавирусом. Всего – 177 938. К счастью, (из них) выздоровели 140 590 человек, однако за прошедшие 24 часа скончался еще 81 наш соотечественник, что по сравнению с прошлым днем говорит о приросте», — сказала официальный представитель минздрава Ирана Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN