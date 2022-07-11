В Тегеране арестован обладатель множества мировых кинопремий, режиссёр и местный оппозиционер Джафар Панахи. Сообщается, что его задержали в здании иранской прокуратуры, куда он пришёл для дачи показаний по делу другого режиссёра, ранее арестованного Мухаммада Расулофа.

Джафар Панахи — один из самых известных в мире иранских кинематографистов. В 1995 году он получил приз «Золотая камера» Каннского кинофестиваля за фильм «Белый шар», спустя два года — приз «Золотой леопард» кинофестиваля в Локарно за фильм «Зеркало», в 2000-м году стал обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за фильм «Круг», а в 2015-м был удостоен премии «Золотой медведь» в Берлине за фильм «Такси».

В 2010-м году году Панахи был арестован за участие в антиправительственных акциях. Несколько лет он находился под домашним арестом, но продолжал снимать кино.

Иранский режиссёр Мухаммад Расулоф, вместе с другим кинематографистом, Мостафой Аль-Ахмадом, были арестованы 9 июля после их призыва в социальных сетях к властям Ирана прекратить репрессии против оппозиции. Обращение поддержали более 70 кинематографистов. (svoboda.org)