В Ираке не менее 30 человек пострадали в столкновениях с силовиками

По меньшей мере 30 демонстрантов пострадали в воскресенье в ходе столкновений с силами безопасности в городе Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на медицинский источник.
Согласно источнику, большинство пострадавших получили огнестрельные ранения.
Как отметил источник в иракских органах безопасности, столкновения между демонстрантами и силами безопасности произошли в центре города.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября прошлого года протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В результате сопровождающих акции протеста столкновений и беспорядков, по словам президента Ирака Бархама Салеха, погибли более 600 человек, пострадали около 50 тысяч. Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.(РИА Новости)
| 2020-01-26T15:52:31+00:00 26 января 2020, 18:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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