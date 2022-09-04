Военные маневры под кодовым названием «Стремительный лев», в которых принимают участие военнослужащие из 27 стран, включая США, Великобританию и Францию, начались в воскресенье на территории Иордании.

Об этом сообщил новостной портал Elaph.

Согласно заявлению штаба вооруженных сил королевства, учения пройдут с 4 по 15 сентября «на полигонах ВС Иордании, а также в центре подготовки специальных операций короля Иордании Абдаллы II и в национальном центре безопасности и кризисного управления».

Отмечается, что «сценарии маневров были разработаны с учетом наиболее опасных угроз, в первую очередь — террористической, и возможности использования оружия массового поражения, и будут максимально приближены к реальным условиям боевых операций».

Также указывается, что в ходе многосторонних учений будут задействованы «различные вооружения наземного и морского базирования, ВВС».

О численности воинского контингента, задействованного в маневрах, информации не предоставлено.

Помимо иорданских сил и представителей указанных стран, в нескольких фазах «Стремительного льва» примут участие военнослужащие таких государств как Германия, Италия, Япония, Казахстан, Польша, Пакистан, Австралия, Кения, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и некоторые другие.