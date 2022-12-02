Парламент Индонезии обсуждает новую редакцию Уголовного кодекса страны. Предполагается, что её примут 15 декабря. В кодексе, в частности, появится статья, признающая уголовным преступлением секс вне брака: он будет караться тюремным заключением на срок до одного года. Также парам будет запрещено жить вместе до свадьбы.

Заместитель министра юстиции Индонезии Эдуард Омар Шариф Хиаредж заявил, что будет «гордиться уголовным кодексом, который соответствует инденезийским ценностям».

В новом кодексе появится и статья об оскорблении президента страны и государственной власти. За такой проступок можно будет получить до трёх лет лишения свободы.

Останутся неизменными криминализация абортов, за исключением случаев, когда беременность наступила в результате изнасилования, и статья за «колдовство и чёрную магию».

Консервативные настроения индонезийских властей нарастают; новую редакцию кодекса поддерживают многие исламистские группы. Их оппоненты считают, что новый кодекс противоречит либеральным реформам, проведённым в стране после отставки в 1998 году диктатора Сухарто.

Ранее попытка внести изменения в Уголовный кодекс предпринималась индонезийским руководством в 2019 году, но вызвала массовые протесты. Десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы высказаться против новых законов, особенно в области общественной морали и свободы слова, которые, по их мнению, нарушили бы гражданские свободы. (svoboda.org)