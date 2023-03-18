Извержение вулкана Мерапи началось в субботу на острове Ява.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

Кратер вулкана выбрасывает столбы дыма, по склонам стекает огненная лава.

По данным научной станции, наблюдающей за Мерапи, столб дыма поднимается на высоту 1 300 м над жерлом вулкана, нынешний период активности Мерапи обещает быть самым продолжительным с 2021 года. Опасность повышена до второго из пяти уровней. Жителям соседних населенных пунктов рекомендовано проявлять особую осторожность и следить за объявлениями властей.

На территории Индонезии находится почти 130 вулканов. Мерапи высотой 2 910 м считается одним из самых активных. Самое смертоносное извержение было зарегистрировано в 1930 году, когда погибли 1 300 человек, во время извержения в 2010 году число жертв достигло 300. На этот раз пока не сообщается о пострадавших.